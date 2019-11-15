Kastamonu’nun tur maçı TRT SPOR2’de15 Kasım 2019 Cuma 16:42 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 16:47
Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nda gözler Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'na çevrildi. Temsilcimiz, Cumartesi günü üçüncü tur rövanş maçında Vaci ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TRT SPOR2'den yayınlanacak.
Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol takımı Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz, üçüncü tur rövanş maçında deplasmanda Macaristan takımlarından Vaci ile kozlarını paylaşacak.
İlk maçta rakibini 33 - 26 yenerek avantaj yakalayan Kastamonu Belediyesi'nde hedef rövanş maçını kazanıp gruplara kalmak.
Vaci ile Kastamonu Belediyesi arasında oynanacak Avrupa hentbol federasyonu üçüncü tur rövanş maçı saat 18.00'de başlayacak.
Zorlu mücadele TRT SPOR2 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Kaynak: TRT SPOR