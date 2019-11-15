Beşiktaş tempo yükseltti15 Kasım 2019 Cuma 16:28 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 16:30
Süper Lig'in son 5 haftasında 13 puan toplayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bireysel performansları da yükseltmek için yoğun çaba harcıyor.
Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Milli futbolcularından yoksun çalışan siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı tempoyu yükseltti.
Öğrencilerine günde çift antrenman yaptıran deneyimli teknik adam, taktik çalışmalara ağırlık veriyor.
Alınan galibiyetlere rağmen, özellikle hücum bölgesindeki oyuncuların kişisel performanslarından memnun kalmayan Avcı, bu futbolcuların form grafiğini yukarı çekmeye çalışıyor.
Milli takımlarda görev yapan tüm oyuncularını da yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, antrenman ve maç analizlerini toplayarak değerlendirmelerde bulunuyor.
Elde edilen verilere göre, Milli takımlardan dönen futbolcular için özel antrenman programı hazırlanacak. Bu arada sakatlığı süren Dorukhan Toköz ile Douglas'ın tedavisi sürüyor.
Douglas'ın birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Kaynak: TRT SPOR