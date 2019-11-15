Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Milli futbolcularından yoksun çalışan siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı tempoyu yükseltti.

Öğrencilerine günde çift antrenman yaptıran deneyimli teknik adam, taktik çalışmalara ağırlık veriyor.

Alınan galibiyetlere rağmen, özellikle hücum bölgesindeki oyuncuların kişisel performanslarından memnun kalmayan Avcı, bu futbolcuların form grafiğini yukarı çekmeye çalışıyor.

Milli takımlarda görev yapan tüm oyuncularını da yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, antrenman ve maç analizlerini toplayarak değerlendirmelerde bulunuyor.

Elde edilen verilere göre, Milli takımlardan dönen futbolcular için özel antrenman programı hazırlanacak. Bu arada sakatlığı süren Dorukhan Toköz ile Douglas'ın tedavisi sürüyor.

Douglas'ın birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR