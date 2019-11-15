Spor
Halis Özkahya, Liechtenstein-Bosna Hersek maçını yönetecek15 Kasım 2019 Cuma 14:55 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 15:03
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J Grubu'nda Liechtenstein ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA tarafından görevlendirilen Özkahya'nın 18 Kasım Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.
Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Ceyhun Sesigüzel'in yapacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Hüseyin Göçek'in üstleneceği kaydedildi.
Kaynak: AA