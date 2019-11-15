Süper Lig’in kart karnesi incelendiğinde hırçın bir lig olduğu ortaya çıkıyor. Bu sezon futbolcular, hakemlerin çıkardığı 523 sarı kartın 35’ini tartışmadan, 88’ini de şiddetli itirazdan gördü.

Hakemler toplam 17 kırmızı kartın 4’ünü kavga, hakaret ve tartışmadan gösterdi

Bu istatistik Süper Lig oyuncularının sinirlerine hakim olmakta zorlandıklarını gözler önüne serdi. Süper Lig aynı zamanda tartışma ve şiddetli itirazdan gösterilen kartlarda Avrupa’nın ilk sırasında yer aldı.

Ligimizde tartışmadan çıkan kartların oranı yüzde 7 virgül 3 olurken şiddetli itiraz kaynaklı kartların oranı da yüzde 18’i buldu.

En çok saha içi tartışma Süper Lig'de

Bu oranlar Avrupa’da saha içi tartışmanın en çok Süper Lig’de yaşandığını gösterdi. Avrupa’da tartışma nedeniyle verilen kartların oranı İtalya’da’da yüzde 2, Almanya’da 3.3, İngiltere ve Fransa’da 3.4,İspanya’da 5.6 olarak gerçekleşti.

Şiddetli itiraza çıkarılan kartlarda da Avrupa’nın önde gelen ligleriyle Süper Lig arasında uçurum var. Şiddetli itiraz nedeniyle gösterilen kartların oranı İngiltere’de yüzde 5.4, Almanya’da 5.7, İtalya’da 8.1, İspanya’da 9. 7 ve Fransa’da 10.5 oldu.

Bu istatistikler, tartışma ve şiddetli itiraz nedeniyle Avrupa'nın önemli liglerine oranla Süper Lig'de iki üç kat fazla kart gösterildiğini ortaya koydu.

Kaynak: TRT SPOR