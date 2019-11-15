Fenerbahçe bu sezonki istatistikleriyle, Avrupa’nın öne çıkan takımlarından biri oldu. Sarı lacivertliler rakiplerine maç başına en az şut imkanı veren ekipler arasında üst sıralarda...

Bu kategoride Getafe maç başına 7.2 ile zirvede yer alırken, ikinci basamakta 7.3 ile Manchester City bulunuyor.

Fenerbahçe 7.5 ile 3’üncü basamakta

Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Münih ve Juventus ise sarı lacivertli ekibi takip eden takımlar.

Ersun Yanal’ın öğrencileri Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol beklentisi yakalayan ekiplerden birisi olarak da öne çıkıyor.

Manchester City müsabaka maçına 2.87 gol beklentisi yaratırken, Fenerbahçe 2.57 ile ikinci sırada yer aldı.

Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint Germain sarı lacivertli ekibin ardında kaldı.

Kaynak: TRT SPOR