Spor
Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaşacak15 Kasım 2019 Cuma 15:00 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 15:02
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 16 Kasım Cumartesi günü Cesar Grup Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı.
Galatasaray, 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: AA
Etiketler: süper lig Galatasaray Cesar Grup Ümraniyespor