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Spor
AA 18.02.2024 21:19

Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi

Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası, kırılan rekorlarla tamamlandı.

Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılanmaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyonda 142 kadın, 316 erkek olmak üzere toplamda 458 sporcu yer aldı.

400 metre yarışında 46.22'lik dereceyle Berke Akçam, 23 yaşında Türkiye rekorunu kırarak birinci oldu.

Eda Nur Tulum ise 400 metrede 54.02'lik dereceyle Nevin İnce'ye ait 20 yaşında Türkiye rekorunu egale etti.

800 metrede 2.02.46 koşan Dilek Koçak, 20 yaşındaki Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Salih Teksöz 800 metrede 1.47.70 koşarak, Ömer Faruk Bozdağ'a ait en büyük Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Üç adım atlamada da 15,28 metrelik atlayışıyla Emre Çolak, 18 yaş altı salonda Türkiye rekorunu kırdı.

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