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Spor
AA 18.02.2024 20:36

Dilara Narin'den 2 bronz madalya

Milli halterci Dilara Narin, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Dilara Narin'den 2 bronz madalya
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın yedinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan Dilara Narin, kadınlar 81 kiloda podyuma çıktı.

Koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer alan milli sporcu, silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalya kazandı.

Koparmada Polonya'dan Weronika Stubinska Zielinska 103 kiloluk kaldırışıyla ve önce kaldırmanın avantajıyla birinci, Moldova'dan Elena Erighina 103 kiloluk kaldırışıyla ve önce kaldırmanın avantajıyla ikinci, Belçika'dan İlke Lagrou da 103 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu.

Silkmede Polonya'dan Weronika Stubinska Zielinska 132 kiloluk kaldırışıyla birinciliğe ulaşırken, bu sporcu toplamda da 235 kiloyla ilk sırada yer aldı. Moldova'dan Elena Erighina, 131 kiloluk kaldırışıyla ikinci olurken, toplamda da 234 kiloyla ikinciliği elde etti.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 7 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

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