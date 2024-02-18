Milli güreşçiler Demirtaş'tan gümüş, Göçen'den bronz madalya

Soner, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 74 kilo finalinde Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'un karşısına çıktı.

Rakibine 5-0 yenilen Soner, Avrupa şampiyonalarındaki 2'nci gümüş madalyasını elde etti. Soner, turnuva kariyerindeki madalya sayısını 8'e (3 altın, 2 gümüş, 3 bronz) yükseltti.

Serbest stil 86 kilodaki 3'üncülük maçında ise Osman Göçen ile Ukraynalı Vasyl Mykhailov karşı karşıya geldi.

Osman, minderden 8-0 galip ayrılarak 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonasında bronz madalya elde etti.