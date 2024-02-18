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Spor
AA 18.02.2024 19:24

LaLiga lideri Real Madrid deplasmanında puan kaybetti

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga lideri Real Madrid deplasmanında puan kaybetti
[Fotograf: AA]

Real Madrid, tempolu başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında Joselu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Raul de Tomas, 27. dakikada penaltıdan attığı golle Rayo Vallecano adına eşitliği sağlarken, ilk yarının da skorunu belirledi.

İkinci yarıda iki takımın gol bulma çabası sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna girdi. Real Madrid forması giyen Dani Carvajal, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon 5. beraberliğini yaşayan Real Madrid, 62 puanla liderliğini sürdürdü. 56 puanla ikinci sırada yer alan Girona, 19 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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Arda Güler La Liga Real Madrid
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