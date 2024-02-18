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Spor
AA 18.02.2024 18:17

Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Fenerbahçe Beko kupasını aldı
[Fotograf: AA]

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Bekolu oyuncular ve sarı-lacivertli taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya seremonisinin başında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket takdim etti.

Ardından organizasyonda final mücadelesi veren Anadolu Efesli oyunculara madalyaları, TBF Yönetim Kurulu üyelerince verildi.

Daha sonra parkeye çıkan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Final maçının en değerli oyuncusu ise 10 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 1 top çalmayla mücadele eden Nick Calathes oldu.

Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, ellerinde kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri gezdi, yapılan tezahüratlara eşlik etti.

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