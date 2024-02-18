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Spor
AA 18.02.2024 16:37

Ayhancan Güven 2024 sezonuna birincilikle başladı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ekip arkadaşlarıyla Bathurst 12 Saat Yarışı'nı zaferle tamamladı.

Ayhancan Güven 2024 sezonuna birincilikle başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Ayhancan Güven'in ilk kez çıktığı Avustralya'daki Mount Panaroma Pisti'nde birincilik elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Dünyanın en önemli GT serileri arasında yer alan Bathurst 12 Saat Yarışı'nda takım arkadaşları Matt Campbell ve Laurens Vanthoor ile mücadele eden Ayhancan, zorlu rakiplerine karşı 12 saat süren yarışı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 2024 sezonuna birincilikle başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.​​​​​​​

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