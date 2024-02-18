Altıncı kez şampiyon oldu

Katar'da düzenlenen FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası, yine büyük mücadelelere sahne oldu.

İsveçli Sarah Sjostrom, 50 metre kelebek mücadelesinde, dünya şampiyonluğuna uzandı.

24.63'lük derecesiyle tüm zamanların en hızlı üçüncü zamanını elde eden Sjostrom, bu mesafede art arda altıncı Dünya şampiyonluğu ile rekor da kırdı.

İsveçli yüzücü ayrıca, 800 metre serbest stilde efsane olan Katie Ledecky'nin ardından arka arkaya altı dünya şampiyonluğu kazanan ikinci yüzücü oldu.

Bireysel madalya sayısını ise 22'ye çıkardı

Kadınlar 50 metrede kelebekte Fransız Melanie Henrique ikinci, Mısırlı Farıda Osman ise üçüncü sırayı aldı.

800 metre serbest stilde seyirciler, Quadarella ve Gose arasındaki heyecan verici mücadeleyle karşılaştı.

Altın madalyaya uzanan Simona Quadarella sevincini, "en iyi yarışımdı ve oldukça yorucuydu" sözleriyle ifade etti.

19 yaşındaki Portekizli Diogo Matos Ribeiro, erkekler 50 metre kelebekte kürsünün en üst basamağına çıkarken, bir altını da 51.17'lik dereceyle 100 metrede elde etti.

Ribeiro şampiyonluğu sonrası, "Bir altın madalya, hatta daha fazlasını beklemiyordum. Çalışmanın karşılığını aldım. Bu duyguyla ülkeme gidiyorum" açıklaması yaptı.