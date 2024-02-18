Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.02.2024 15:57

Başakşehir'den tarihi anlaşma

RAMS Başakşehir, City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'den tarihi anlaşma

Gerçekleştirilen anlaşmaya göre CFG, Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. Grup aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile turuncu-lacivertli kulübe uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood, yapılan anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "Bu iş birliği anlaşmasını imzalamaktan ötürü çok mutluyuz. City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’de futbolun büyümesini desteklemek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 Gümüşdağ: "Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız"

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ da, imzalanan anlaşma sebebiyle gururlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk futbolunda genç yaşına rağmen birçok ilki başaran Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem de Türk futbolu adına tarihi bir adım attı, bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, dünyanın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

City Football Group CEO'su Ferran Soriano, Türkiye'nin tutkulu bir futbol ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Soriano, imzalanan anlaşmadan ötürü heyecan duyduğunu ifade ederek, "Biz stratejik futbol projelerinde Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye’de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz." açıklamalarını yaptı.

CFG'nin bünyesinde Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel, ESTAC, Palermo, Bahia ve partner kulüp olarak da Bolivar City yer alıyor.

5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcu yer alıyor.

CFG'nin çoğunluk hissesi Şeyh Mansour bin Zayed'e ait olan Newton Investment and Development LLC’de bulunuyor. Yüzde 18.16'lık hisse ise ABD merkezli teknoloji yatırım şirketi Silver Lake’e ait.

ETİKETLER
İstanbul Başakşehir FK
Sıradaki Haber
Galatasaray MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Pençe-Kilit şehidi Salih Ay son yolculuğuna uğurlandı
17:19
Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek
17:32
Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü
17:01
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
16:54
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı
16:51
Şırnak'ta ambulans helikopter solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
FOTO FOKUS
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ