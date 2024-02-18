Galatasaray Ankara’da liderliğini sürdürdü

Eryaman Stadı'nda hakem Ali Şansalan’ın yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, geride kalan 26 haftada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 69’a yükseltti.

Ankara ekibi ise 29 puanla ve maç fazlasıyla 12. sıradaki yerini korudu.

Ligde son 14 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 55 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

GOL - 15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

GOL - 38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

76. dakikada Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 78 Bassogog), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Mert Çetin), Cephas (Dk. 67 Chatzigiovanis), Saponara (Dk. 46 Morutan), Sowe

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Ali Turap Bülbül), Nelsson, Sanchez (Dk. 77 Vinicius), Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 61 Zaha), Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 61 Oliveira), Icardi

Goller: Dk. 13 Kerem Demirbay, Dk. 15 Sanchez, Dk. 39 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 59 Köhn (Galatasaray), Dk. 79 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Samet Çiçek