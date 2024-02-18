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Spor
TRT HABER/AA 18.02.2024 14:53

Adana Demirspor uzatmalarda maça ortak oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Coredon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile 3–3 berabere kaldı. Adana ekibi, 90+7. dakikada maça ortak oldu.

Adana Demirspor uzatmalarda maça ortak oldu
[Fotograf: İHA]

Alanya Oba Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Alanyaspor, 20. dakikada Jure Balkovec ve 33. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Adana Demirspor, eşitliği yakaladı.

Adana Demirspor, 67. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'nın attığı golle farkı bire indirdi. Hikmet Karaman'ın ekibi 69. dakikada Yusuf Sarı ile 2-2'yi buldu.

Alanyaspor yeniden öne geçti, Adana Demirspor pes etmedi.

Alanyaspor, 75. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Joao Novais, kaleci Vedat'ı geçemedi. Dönen pozisyonda Florent Hadergjonaj takımını yeniden öne geçirdi.

Pes etmeyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın 90+7. dakikada attığı golle maçtan bir puanı çıkardı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 32, Alanyaspor 29 puana yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Adana Demirspor'dan Emre Akbaba, ceza sahası önünde rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Balotelli'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna giden topu uzanarak kornere çıkardı.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.

GOL - 20. dakikada Alanyaspor öne geçti. Eduardo'nun ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0

GOL - 33. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın, ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından ceza sahası içinde Aliti'nin elle oynamasından dolayı penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 67. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL - 69. dakikada sağ kanattan ceza sahası çaprazına hareketlenen Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

75. dakikada kaleci Vedat'ın, ceza sahası içinde Efecan'a yaptığı hareketin ardından hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

GOL - 76. dakikada Novais’in penaltı vuruşunu kaleci Vedat çıkardı. Dönen topu takip eden Hadergjonaj meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 3-2

GOL - 90+7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Aliti'ye de çarparak ağlarla buluştu. 3-3

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih (Furkan Bayır dk. 88), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Ui Jo Hwang dk. 69, Ahmet Hassan dk. 73), Augusto (Yusuf Özdemir dk. 88), Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 69)

Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat dk. 46), Atal, Semih, Gravillon, Milad Mohammadi (Luiz Cunha dk. 84), Michut (Yusuf Erdoğan dk. 60), Muanza (Jose Rodriguez dk. 84), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Yusuf Barası dk. 62)

Goller: Balkovec (dk. 20), Oğuz (dk. 33), Hadergjonaj (dk. 79) (Alanyaspor), Emre Akbaba (dk. 67 pen.), Yusuf Sarı (dk. 69, dk. 90+7) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sisto, Novais, Aliti, Balkovec (Alanyaspor), Vedat (Adana Demirspor)

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

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