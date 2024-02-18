Fenerbahçe, deplasmanda ilk kez geriye düştüğü maçta 3 puana uzandı

Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, üst üste yedinci deplasman galibiyetini elde etti.

Rakip sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 1'inden beraberlikle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 müsabakayı ise 3 puanla tamamladı. Fenerbahçe bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Bu sezon deplasmanda ilk kez geriye düştü

Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir deplasman maçında geriye düşmesine karşın sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakip sahada oynadığı 13 lig maçının 12'sini kazanan ve bu maçlarda ilk golü atan taraf olan Fenerbahçe, puan kaybettiği tek deplasman mücadelesini golsüz beraberlikle tamamladı.

Dış sahada oynadığı 9 maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım; Beşiktaş, Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor maçlarında gol yerken, bu müsabakalarda ilk golü atan ekip olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezonun genelinde ise toplamda 4 maçta ilk yarıyı mağlup bitirdi.

İç sahada oynanan VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk devreyi 1-0 yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, ilk 45 dakikasını mağlup bitirdiği 2 maçı ise kazanamadı. İç sahada oynanan Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarının ilk yarılarında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Alanyaspor'la da 2-2 berabere kalmıştı.

Serdar Dursun 200 gün sonra Fenerbahçe forması giydi

Çaykur Rizespor mücadelesinin 46. dakikasında Sebastian Szymanski'nin yerine dahil olan Serdar Dursun, 200 gün sonra Fenerbahçe formasıyla süre aldı.

Sezona Fenerbahçe'de başlayıp, 1 Ağustos 2023'te oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru mücadelesinde forma giyen Serdar Dursun, ardından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen golcü futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında 200 gün sonra sarı-lacivertli formayı yeniden giydi.

Fenerbahçe forması altında son golünü 6 Nisan 2023'te Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor karşısında kaydeden Serdar Dursun, 317 gün sonra sarı-lacivertli takımla gol sevinci yaşadı. Serdar Dursun o maçta attığı golün yanı sıra 2 de asist yaparak 4-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu.

Dzeko yeniden seriye bağladı

Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Edin Dzeko, ligdeki gol sayısını 18'e çıkarırken krallık yarışında da rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

Süper Lig'de 19. haftada oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan golcü futbolcu, ardından çıktığı 5 mücadelede gol katkısı yapamayıp, Corendon Alanyaspor müsabakasında fileleri havalandırmıştı. Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte üst üste 2 maçta gol atarak seriye geçti.