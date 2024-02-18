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Spor
TRT HABER/AA 18.02.2024 15:12

Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep FK, sahasında Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep'te kazanan çıkmadı
[Fotograf: AA]

Gaziantep Kalyon Stadı'nda hakem Zorbay Küçük yönettiği karşılaşmai 1-1 berabere tamamlandı.

Gaziantep FK'nın golü 83. dakikada Ogün Özçiçek'ten gelirken Samsunspor'un golünü uzatmada Lubo Satka kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 28, Samsunspor ise 30 puana yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı, Gaziantep Futbol Kulübü 2-1 kazanmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.

30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Muja'nın ceza sahası hemen dışı sağ çaprazdan sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

58. dakikada Samsunspor'un kullandığı korner sonrası savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Dragus'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

GOL - 83. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Sorescu'nun şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Ogün Özçicek gelişene vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 90+2. dakikada sağ kanattan ortada Ercan Kara'nın kafayla indirdiği topu Satka tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Gaziantep FK: Florin Nita, Ömürcan Artan (Furkan Soyalp dk. 78), Arda Kızıldağ, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem Mbakata, Marko Jevtovic (Deian Sorescu dk. 78), Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim (Aliou Badji dk. 61), Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 61), Denis Dragus (Lazar Markovic dk. 88)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik (Berhan Deniz dk. 84), Carl Holse, Taylan Antalyalı (Soner Aydoğdu dk. 70), Flavien Tait, Arbnor Muja (Benito Dırk dk. 70), Marius Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 70)

Goller: Ogün Özçicek (dk. 83) (Gaziantep FK) Satka (dk. 90+2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Aliou Badji, Furkan Soyalp (Gaziantep FK) Mouandilmadji, Tait (Samsunspor)

Stat: Kalyon 

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün

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