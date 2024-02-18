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Spor
TRT SPOR 18.02.2024 16:02

Jordan Stolz dikkatleri üzerine çekti

Dünya Sürat Pateni Şampiyonası'nda madalyalar sahibini buluyor. Erkekler 500 ve bin metrede altın madalya sevinci yaşayan Jordan Stolz, başarısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Jordan Stolz dikkatleri üzerine çekti

Dünya Sürat Pateni Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.

Kanada'nın Calgary kentinde düzenlenen şampiyonada dünyanın en iddialı sporcuları yarışıyor.

TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyicilerle buluşan organizasyonda madalyalar da sahibini buluyor.

Erkeklerde öne çıkan bir isim var ki, kazandığı iki altın madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Jordan Stolz...

Birleşik Amerikalı sporcu, önce 500 metrede zirveye çıktı.

Stolz, 33 saniye 69'luk derecesi ile Kanadalı Laurent Dubreuil'i geride bıraktı.

Kürsüyü, Polonya'dan Damian Zurek tamamladı.

Stolz, iki gün sonra yarıştığı BİN metrede de müthiş bir mücadeleyle ikinci kez altın madalya kazandı.

19 yaşındaki sporcu, 1 dakika 6 saniye 5'lik derecesi ile yine zirveye çıktı.

Jordan Stolz'u 48 saliselik farkla Çinli Zhongyan Ning takip etti.

Üçüncü basamağa ise, Hollandalı Kjeld Nuis çıktı.

İki altın madalya ile dikkatleri üzerine çeken Stolz, geçen yıl üç bireysel mesafede dünya şampiyonasında zirveye çıkan ilk erkek olmuştu.

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