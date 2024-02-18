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Spor
AA 18.02.2024 20:28

Feyzullah Aktürk üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Feyzullah Aktürk üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
[Fotograf: AA]

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

 


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