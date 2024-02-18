Feyzullah Aktürk üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 18, 2024
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler Feyzullah! pic.twitter.com/nGjibgQTZk