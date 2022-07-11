Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak önemli katkılarda bulunan merhum Doğan Hakyemez'i vefatının 4. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak önemli katkılarda bulunan merhum Doğan Hakyemez’i vefatının 4. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/ucccc40QtA — TBF (@TBF) July 11, 2022