Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu Doğan Hakyemez'i andı
[Fotograf: AA]
Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli oyuncu ve yönetici Doğan Hakyemez'in vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak önemli katkılarda bulunan merhum Doğan Hakyemez'i vefatının 4. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak önemli katkılarda bulunan merhum Doğan Hakyemez’i vefatının 4. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/ucccc40QtA— TBF (@TBF) July 11, 2022
Etiketler: Türkiye Basketbol Federasyonu
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