Branş sporlarında milliler, 6 aylık dönem içerisinde katıldıkları dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları, balkan şampiyonaları ve diğer organizasyonlarda 774’ü altın, 801’i gümüş ve 1057’si bronz madalya olmak üzere toplam 2 bin 632 madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattılar.

En çok madalya 799 ile kick boksta’

Genel toplamda Türkiye’nin en çok madalya kazandığı branşlar

Kick Boks (180 altın, 233 gümüş, 386 bronz. Toplam 799 madalya),

Güreş (87 altın, 75 gümüş, 115 bronz. Toplam 277 madalya),

Tekvando (56 altın, 48 gümüş, 95 bronz. Toplam 199 madalya),

Tenis (52 altın, 70 gümüş, 36 bronz. Toplam 158 madalya),

Atletizm (56 altın, 51 gümüş 49 bronz. Toplam 156 madalya),

Muay – Thai (29 altın, 59 gümüş, 57 bronz. Toplam 145 madalya),

Okul Sporları (28 altın, 25 gümüş, 43 bronz. Toplam 96 madalya),

Judo (33 altın, 23 gümüş, 36 bronz. Toplam 92 madalya),

Halter (20 altın, 28 gümüş, 25 bronz. Toplam 73 madalya),

Atıcılık ve Avcılık (4 altın, 8 gümüş, 3 bronz madalya. Toplamda 15 madalya)

Badminton (3 altın, 2 bronz. Toplam 5 madalya),

Basketbol 1 altın madalya

Bilardo (4 altın, 1 gümüş, 6 bronz. Toplam 11 madalya)

Binicilik (23 altın, 15 gümüş 23 bronz. Toplam 61 madalya)

Bisiklet (8 altın, 8 gümüş, 16 bronz. Toplam 32 madalya)

Bocce-Bowlıng-Dart (11 altın, 6 gümüş, 6 bronz. Toplam 23 madalya)

Boks (12 altın, 2 gümüş, 10 bronz. Toplam 24 madalya)

Buz Hokeyi (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz. Toplam 4 madalya)

Cimnastik (15 altın, 15 gümüş, 10 bronz. Toplam 40 madalya)

Eskrim (5 altın, 7 gümüş, 12 bronz. Toplam 24 madalya)

Golf (10 altın, 6 gümüş, 3 bronz. Toplam 19 madalya)

Kano 10 altın madalya, Karate (9 altın, 5 gümüş, 8 bronz. Toplam 22 madalya)

Kayak (8 altın, 8 gümüş, 7 bronz. Toplam 23 madalya)

Kürek (2 altın. Toplam 2 madalya), Modern Pentatlon (3 bronz. Toplam 3 madalya)

Okçuluk (11 altın, 16 gümüş, 15 bronz. Toplam 42 madalya),

Otomobil (14 altın, 3 gümüş, 10 bronz. Toplam 27 madalya),

Satranç (9 altın, 8 gümüş, 7 bronz. Toplam 24 madalya),

Sualtı (13 altın, 13 gümüş, 11 bronz. Toplam 37 madalya),

Plaj Voleybolu (5 altın, 8 gümüş, 2 bronz. Toplam 15 madalya),

Yelken 1 bronz madalya

Yüzme (7 altın, 7 gümüş, 11 bronz. Toplam 25 madalya) oldu.

Dünya şampiyonalarında 172 madalya

Dünya Şampiyonası’nda milliler, 59 altın, 51 gümüş ve 62 bronz madalya ile toplamda 172 madalya kazandı. Şampiyonada Halter’de büyük başarı gösteren milliler, 12 altın, 16 gümüş, 14 bronz olarak toplamda 42 madalya kazandı.

Milliler, Sualtı sporunda 13 altın, 11 gümüş, 11 bronz kazanarak toplamda 35 madalyayı yurda getirdi.

Milliler ayrıca, Muay-Thai branşında 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya, eskrimde 1 altın, 1 gümüş toplam 2 madalya ve cimnastikte 1 gümüş madalya kazandı.

Muay-thaiden 127 madalya

Avrupa Şampiyonası’nda ise milli sporcular, 91’i altın, 118’i gümüş ve 129’u bronz olmak üzere toplam 338 madalya kazandı.

Bu şampiyonada en çok madalyayı Muay-Thai dalında aldı ve 25’i altın, 55’i gümüş, 47’si bronz olmak üzere toplam 127 madalya kazanarak Avrupa Muay-Thai Şampiyonası'nda Rusya’nın ardından ikinci oldu.

Sonrasında en çok madalyayı güreşte kazanan milliler, 18’i altın, 17’si gümüş, 34’ü bronz olmak üzere toplam 69 madalya kazandı. Güreş Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazanarak Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

Milli sporcular Halter’de 6 altın, 10 gümüş, 7 bronz toplam 23 madalya ve tekvandoda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile toplam 19 madalya kazandılar.

Basketbolda 1 altın madalya, bilardoda 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz (Toplam 9 madalya), Bocce-Bowling-Dart’ta 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz (toplam 8 madalya), boksta 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz (Toplam 10 madalya), eskrimde 2 gümüş, 3 bronz (Toplam 5 madalya), Judoda 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz (Toplam 7 madalya) karatede 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz (Toplam 9 madalya) küreke 2 altın , okçulukta 3 altın, 7 gümüş, 8 bronz. (Toplam 18 madalya). satarnçta 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz (Toplam 16 madalya), sualtı 2 gümüş, plaj voleybolunda 1 altın kazandı.

Uluslararası turnuvalarda toplam 1176 madalya

Katıldığı müsabakalar içerisinde Türkiye branşlarda en çok madalyayı Uluslararası Turnuvalarda kazandı.

Türkiye, 509 altın, 530 gümüş ve 737 bronz madalya olmak üzere toplam 1176 madalya kazandı.

Atletizmde 95 madalya

Balkan Şampiyonası’nda ise milli sporcularımız yarıştığı 3 branşta, 37 altın, 32 gümüş ve 33 bronz toplam 102 madalya kazandı.

Bu şampiyonada milliler; Atletizmde 34’ü altın, 28’i gümüş, 33’ü bronz olmak üzere toplam 95 madalya kazandı. Buz hokeyinde 1 altın ve Plaj Voleybolunda 2 altın 4 gümüş madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda ikincilik

Cezayir’in Oran kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları’na 24 branşta 319 sporcu ile katılan Türkiye, 16 spor dalında 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya’nın ardından ikinci oldu.

Atletizm ve Güreş branşları 7’şer altın madalya ile en çok altın madalya kazanılan branşlar olurken, onları Yüzme (5) ve Bocce (4) izledi.

Gümüş madalyalarda Atletizm, Güreş ve Yüzme 5’er madalya ile ilk sırada yer alırken, Bronz’da ise Yüzme (9), Karate (4) ve Halter (4) en fazla madalya alınan branşlar oldu. Kazanılan 108 madalyaya bakıldığında da en fazla madalyayı Yüzme (19), Atletizm (15), Güreş (14) ve Jimnastik (11) branşları aldı.

Okul Sporlarında 92 madalya

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bir diğer müsabaka olan Okul Sporları Olimpiyatları’nda da (Gymnasiade) 174 sporcumuz, Atletizm, Eskrim, Okçuluk, Cimnastik, Judo, Yüzme, Tekvando, Güreş, Boks, Ragbi gibi spor dallarında yarışarak, 25’i altın, 25’i gümüş ve 42’si bronz olmak üzere toplam 92 madalya kazandı.

Engelli branşlarında toplamda 146 madalya

Engelli branşlarında ise milli sporcularımız büyük başarılar elde etti. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda (Deafylmpıcs) Türkiye, 138 sporcu ile katıldığı oyunlarda 8 altın, 18 gümüş, 17 bronz toplam 43 madalya kazandı.

Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Özel Sporcular Spor Federasyonu, 13 altın, 12 gümüş, 18 bronz olarak toplamda 43 madalya kazandı ve bu şampiyonada Türkiye adına en çok madalyayı kazanan sporcular oldu.

Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya alan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı şampiyon oldu. Görme Engelliler, Uluslararası Turnuva’da 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Bedensel Engelliler de Dünya Şampiyonası’nda 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya, Avrupa Şampiyonası’nda 1 gümüş 1 bronz madalya, Uluslararası Turnuva’da 20 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 24 altın, 16 gümüş, 12 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı. Engelli branşlarında milli sporcularımız toplamda 146 madalya kazandı.