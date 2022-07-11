Sakarya'da babaları Osman Hamdi Mete'den görerek motosiklet kullanmaya heves eden 8 yaşındaki Melisa ile 5 yaşındaki Mimoza, önce iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrendi.

Daha sonra babalarının desteğiyle çok istedikleri motora kavuşan kardeşler, bu yıl lisans almalarının ardından Türkiye Motokros Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonanın Afyonkarahisar ve Edirne etaplarında boy gösteren kardeşler, İstanbul etabı için de hazırlıklarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Baba Mete: Onlar istediği sürece destek olmaya çalışacağım

Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü olan baba Osman Hamdi Mete, motosiklet kullanan biri olduğu için çocuklarında buna aşinalık oluştuğunu anlattı.

Mete, büyük kızı Melisa'nın 4 yaşındayken kendisine motosiklet kullanma isteğini söylediğini belirtti.

"Ona, 'İki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğrenirsen, o zaman sana motosikleti deneteceğim.' dedim. Daha sonra bir arkadaşımdan 50cc'lik motor ödünç aldım. Onu denedi ve hoşuna gitti. Sonra bir motosiklet aldık, macera öyle başladı."

Mete, küçük kızı Mimoza'nın bir günde iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğrendiğini belirterek, onun da daha sonra motosiklet kullanmayı istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Mete, motosikletin arkasına ip bağlayarak Mimoza ile alıştırma yaptıklarını dile getirdi.

"Ayakları yere bile değmiyor. Belli yere kadar gidip düşüyordu. Daha sonra bir motosiklet daha aldık. Açıkçası bu işe başlarken yarışlarla ilgili pek planımız yoktu. Pist olmadığı için piknikte, mesire yerlerinde biniyordu çocuklar. Daha sonra yarışları araştırmaya başladık, lisanslarını aldık. Bu yıl itibarıyla yarışlara giriyorlar."

Mete, şampiyonada Afyonkarahisar ve Edirne etabının geride kaldığını belirtti.

"Motokros grubundaki tek kız sporcular. Beklentimiz olmamasına rağmen ikisi de başarılı şekilde yarışları tamamladı. 12 kişilik yarışta 6'ncı, 7'nci seviyede bitirdiler."

[Fotoğraf: AA]

Mete, şampiyonanın üçüncü ayağının İstanbul Çatalca'da yapılacağını söyledi.

"Pistimiz yok ama mümkün olduğunca müsait alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Motorlar, ekipmanlar derken maliyet yüksek oluyor. Kendi imkanlarımızla bunu devam ettiriyoruz. Motokros alanında yetişkinlerde 3 ya da 4 kız sporcu var. Çocuklarımın yarıştığı 50 ve 65cc'de başka kız sporcu yok. Mimoza, yaş olarak da en küçük yarışçı, 5 yaşına yeni girdi. Bu nedenle kızlar yarışlarda oldukça dikkat çekiyor. Gurur duyuyorum. Büyüklerimiz bize motosikleti kötü bir şey gibi tanıtırdı. Biz bunu yapmıyoruz. Onlar yarıştıkça biz de yarışıyormuş gibi hissediyoruz. Kızlar bu işe istekli. Onlar istediği sürece destek olmaya çalışacağım. Derece alırlarsa, Balkan ülkelerinin bulunduğu şampiyonaya katılacağız."

[Fotoğraf: AA]

Melisa: Kardeşimle beraber kullanmak güzel

Melisa Mete, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini dile getirdi.

"Kardeşimle beraber kullanmak güzel. O beni geçiyor, ben de onu geçiyorum. Düşüyoruz ama bir şey olmuyor. Motorla zıplıyorsun ve çok eğlenceli. Zevk alıyoruz, çok güzel oluyor. İlk yarışımda biraz heyecanlandım, sonra geçti. İleride ilk önce Türkiye'de birinci olmak, sonra da dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Mimoza Mete ise "Motor kullanmayı seviyorum. Tulumumu, kolluklarımı, kaskımı giyiyorum. Birinci olmak istiyorum. Ben de hızlı gidiyorum, ablam da." ifadelerini kullandı.