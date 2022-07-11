Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcu 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon euroya kadar fazladan ödeme yapacak.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

Galatasaray Marcao'nun transfer şartlarını açıkladı

Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira'nın bonservis bedelinin 15 milyon euroyu bulduğunu duyurdu.

"Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir."

Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı:

Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira için veda mesajı yayımladı.

"Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler."