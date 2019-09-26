Spor
Türkiye - Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı26 Eylül 2019 Perşembe 15:01 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 16:15
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın genel bilet satışına başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin genel bilet satışının "Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri" için başladığı belirtildi.
Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının ise 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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