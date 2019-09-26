Spor
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı26 Eylül 2019 Perşembe 14:23 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 14:28
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı. 13 Ekim'de çoğunluk sağlanmazsa kongre 20 Ekim'de yapılacak.
Beşiktaş'ta kritik süreç başladı. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısından kongre kararı çıktı.
Başkanlık adaylığı için son tarih 13 Ekim. Alınan bilgiye göre başkan Fikret Orman adaylık konusunda henüz kararını vermiş değil.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: olağanüstü kongre Fikret Orman Beşiktaş