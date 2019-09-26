Beşiktaş'ta kritik süreç başladı. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısından kongre kararı çıktı.

Başkanlık adaylığı için son tarih 13 Ekim. Alınan bilgiye göre başkan Fikret Orman adaylık konusunda henüz kararını vermiş değil.

Kaynak: TRT SPOR