Club Brugge ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

Sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı karşılaşmada galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden Terim, Fenerbahçe karşısına ideal kadrosuyla çıkmayı planlıyor.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçı için A ve B planını da hazırladı.

Belhanda'yı maske ile son iki idmanda deneyecek olan Terim, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi.

Muslera'nın önünde Mariano- Luyindama- Marcao- Nagatomo görev yapacak.

Orta sahayı Seri ve Nzonzi'den kuracak olan deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda Feghouli ile Babel'e şans verecek.

Forvette ise Falcao olacak.

Fatih Terim'in A planı derbiye Belhanda ile başlamak.

Terim, Faslı 10 numarayı maske ile oynamakta zorlanırsa Ömer Bayram'ı 11'e alacak.

Yabancı kontenjanına takılan Donk maç kadrosunda olmayacak.

Andone veya Lemina'dan biri Hollandalı futbolcu gibi tribüne çıkacak, diğeri ise kulübede görev bekleyecek.

Kaynak: TRT SPOR