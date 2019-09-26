Sarı lacivertli ekipte 8 yeni futbolcu, görev verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Zanka, Adil Rami, Altay, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç ilk kez bu dev derbinin atmosferini yaşayacak.

Galatasaray'da oynadıkları dönemde Fenerbahçe'ye karşı görev yapan Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues, şans bulmaları halinde bu kez sarı lacivertli formayla derbi heyecanını yaşayacak.

Tecrübeli isimler motive ediyor

Sarı lacivertlilerde yeni transferler, kaptan Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in önderliğinde derbiye motive oluyor.

Tecrübeli isimler, takımdaki yeni futbolculara Galatasaray maçının önemini anlatıyor.

Performansıyla beğeni toplayan Max Kruse, kaptan Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı izledi.

Sarı lacivertliler deplasmandaki maçı Alex de Souza'nın son dakikalarda gelen golüyle kazanmıştı.

Kaynak: TRT SPOR