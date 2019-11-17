Türkiye Andorra'yı 2-0 yendi17 Kasım 2019 Pazar 22:01 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 01:02
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra ile karşılaştı. A milliler, Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendi.
EURO 2020’yi garantileyen A Milli Takımımız elemelerdeki son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaştı.
Millilerimiz, Enes Ünal'ın 18. ve 21. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
İlk Yarı
9. dakikada ceza sahasının sağ köşesine yakın bir noktadan Clemente'nin kullandığı serbest vuruşta, defans topu uzaklaştırdı.
13. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal, çok müsait durumda olmasına rağmen vuruşunda topu auta gönderdi.
GOL 18. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasında kaleci Josep Gomes'in ellerinden seken topu Enes Ünal ağlara gönderdi ve Türkiye maçta 1-0 öne geçti.
20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla bulaşan Enes Ünal, kaleci Gomes'in faulü ile yerde kaldı. Maçın Slovak hakemi Ivan Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.
GOL 21. dakikada kullanılan penaltı atışında Enes Ünal kendisinin ve A Milli Takım'ın ikinci golünü attı.
34. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi karşıdan gören bir noktada Cristian Martinez'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 2-0 önde tamamladı.
Andorra-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
İkinci Yarı
64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının dışından yaptığı ortada Kaan Ayhan'ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.
69. dakikada rakip ceza sahasına sol kanattan hızlı giren Ahmed Kutucu'nun kale çizgisine yakın noktadan yerden verdiği pasta Andorra defansı topu uzaklaştırdı.
75. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topla buluşan Merih Demiral'ın vuruşunda kaleci Gomes son anda topu çıkararak önemli bir gol pozisyonunu önledi.
86. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.
Türkiye, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Ulusal Stadyum
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Andorra: Gomes (Dk. 87 Pol), Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente (Dk. 85 Rubio), Alaez (Dk. 71 Rodriguez), San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral (Dk. 80 Mert Çetin), Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 60 Berkay Özcan), Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu (Dk. 85 Emre Kılınç), Enes Ünal
Goller: Dk. 18, Dk. 21 (Penaltıdan) Enes Ünal (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 43 Ildefons Lima, Dk. 51 Llovera, Dk. 77 Vales (Andorra), Dk. 53 Kaan Ayhan (Türkiye)
Kaynak: TRT SPOR, AA