EURO 2020’yi garantileyen A Milli Takım elemelerdeki son maçına çıkıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son maçında Andorra ile karşılaşacak olan millilerin bu zorlu mücadelesi saat 22.45'te TRT1 ekranlarında olacak.

Ulusal Stadyum'da oynanacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Hedefimiz bu akşam da Andorra’yı yenmek ve Arnavutluk'tan gelecek güzel bir haberle de lider olarak finallerin yolunu tutmak olacak.

Milli Takım'ın muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır, Ömer Bayram, Merih Demiral, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal.

Kaynak: TRT SPOR