Andorra - Türkiye maçı TRT1'de17 Kasım 2019 Pazar 13:59 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 14:11
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son maçında Andorra ile karşılaşacak. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
EURO 2020’yi garantileyen A Milli Takım elemelerdeki son maçına çıkıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son maçında Andorra ile karşılaşacak olan millilerin bu zorlu mücadelesi saat 22.45'te TRT1 ekranlarında olacak.
Ulusal Stadyum'da oynanacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kruzliak yönetecek.
578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Hedefimiz bu akşam da Andorra’yı yenmek ve Arnavutluk'tan gelecek güzel bir haberle de lider olarak finallerin yolunu tutmak olacak.
Milli Takım'ın muhtemel 11'i:
Uğurcan Çakır, Ömer Bayram, Merih Demiral, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal.
Kaynak: TRT SPOR