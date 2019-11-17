Ümit Milli Takım İspanya'ya gitti17 Kasım 2019 Pazar 13:57 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 14:03
2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'ya gitti.
Ay-yıldızlı takım, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra'ya konuk olacak
Milliler, Andorra müsabakası için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'nın Barselona kentine hareket etti. Ay-yıldızlı kafile, Barselona'dan kara yolu ile Andorra'ya geçecek.
Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Vedat İnceefe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı takım, grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.
Andorra-Türkiye karşılaşması, Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA