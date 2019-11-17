Abdullah Avcı'nın sakatlık sıkıntısı17 Kasım 2019 Pazar 14:10 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 14:15
Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor. Bu konunun üzerinde duran teknik heyet, bazı önlemler alarak, futbolcuların yaşadığı sakatlıkları en az seviyeye indirme çalışıyor.
Teknik heyet, yapılan teknolojik yatırımla birlikte Nevzat Demir Tesisleri’nde kişiye özel programlar hazırlıyor.
Sakatlık yaşanabilir endişesiyle de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşması yapılmadı.
Beşiktaş'ta 3 futbolcunun sakatlığı var
İlk yarıyı kapatan Dorukhan Toköz’ün dışında, bilek bağlarında kopma yaşanan Douglas’ın da tedavisi devam ediyor.
Bu iki oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Arka adalesinde birinci derecede zorlanma olan Atiba Hutchinson’ın durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Kaynak: TRT SPOR