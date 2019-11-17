Spor

Abdullah Avcı'nın sakatlık sıkıntısı

17 Kasım 2019 Pazar 14:10 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 14:15

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor. Bu konunun üzerinde duran teknik heyet, bazı önlemler alarak, futbolcuların yaşadığı sakatlıkları en az seviyeye indirme çalışıyor.