Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Turkcell Süper Kupa 2021 maçı Katar'da oynanacak
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının 5 Ocak'ta Katar'da oynanacağı açıklandı.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak.
TFF'nin yaptığı açıklamada, başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. pic.twitter.com/a9NbIZaXTR— TFF (@TFF_Org) December 20, 2021
Etiketler: Beşiktaş Antalyaspor TFF
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