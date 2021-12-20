Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
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