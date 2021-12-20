Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan VakıfBank Kadın Voleybol Takımına tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i mağlup ederek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum."
VakıfBank Kadın Voleybol takımı, Dünya Şampiyonu!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 20, 2021
Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i mağlup ederek Dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.
Etiketler: Emine Erdoğan
Son Haberler
- 14:03
- 13:45
- 13:46
- 13:25
- 13:18
Sıradaki Haber
Kargoyla sahte içki satan çete çökertildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz