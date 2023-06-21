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Spor
AA 21.06.2023 14:23

Türk takımlarının Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Türk takımlarının Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Doğrudan 2. eleme turuna dahil olan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 59 takım, 1. eleme turunu geçen 31, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekip, kura çekimine katıldı.

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Kura sonucu Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)-Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin, Fenerbahçe ise La Fiorita (San Marino)-Zimbru (Moldova) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşlar ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.

İkinci ve üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 21 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Türk takımlarının Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Adana Demirspor Beşiktaş Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi
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