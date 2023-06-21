EURO 2024 elemelerinde dördüncü hafta sona erdi

EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının 2. gününde A, E, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar yapıldı.
A Grubu'ndaki İskoçya-Gürcistan mücadelesine, olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süre ara verildi.
Ev sahibi İskoçya'nın, McGregor'un 6. dakikadaki golüyle öne geçmesi sonrası başlayan şiddetli yağmur yüzünden karşılaşma, 1,5 saatten uzun süre oynanamadı.
10. dakikada durdurulan maç, hakemin sahanın futbol oynamaya müsait olduğuna hükmetmesiyle TSİ 23.35'te yeniden başladı.
EURO 2024 Elemeleri'nde sonraki maçlar eylülde elemelere 7-12 Eylül tarihlerindeki 5 ve 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
17. Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
EURO 2024 Elemeleri 4. haftasının 2. günündeki maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-1
E Grubu
Moldova-Polonya: 3-2
Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3
F Grubu
Avusturya-İsveç: 2-0
Estonya-Belçika: 0-3
G Grubu
Bulgaristan-Sırbistan: 1-1
Macaristan-Litvanya: 2-0
J Grubu
İzlanda-Portekiz: 0-1
Bosna Hersek-Lüksemburg: 0-2
Lihtenştayn-Slovakya: 0-1