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Spor
AA 21.06.2023 14:00

EURO 2024 elemelerinde dördüncü hafta sona erdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, yağmur nedeniyle ara verilen İskoçya-Gürcistan maçı dışında tamamlandı.

EURO 2024 elemelerinde dördüncü hafta sona erdi
[Fotograf: AA]

EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının 2. gününde A, E, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar yapıldı.

A Grubu'ndaki İskoçya-Gürcistan mücadelesine, olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süre ara verildi.

Ev sahibi İskoçya'nın, McGregor'un 6. dakikadaki golüyle öne geçmesi sonrası başlayan şiddetli yağmur yüzünden karşılaşma, 1,5 saatten uzun süre oynanamadı.

10. dakikada durdurulan maç, hakemin sahanın futbol oynamaya müsait olduğuna hükmetmesiyle TSİ 23.35'te yeniden başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nde sonraki maçlar eylülde elemelere 7-12 Eylül tarihlerindeki 5 ve 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

17. Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

EURO 2024 Elemeleri 4. haftasının 2. günündeki maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-1

E Grubu

Moldova-Polonya: 3-2

Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3

F Grubu

Avusturya-İsveç: 2-0

Estonya-Belçika: 0-3

G Grubu

Bulgaristan-Sırbistan: 1-1

Macaristan-Litvanya: 2-0

J Grubu

İzlanda-Portekiz: 0-1

Bosna Hersek-Lüksemburg: 0-2

Lihtenştayn-Slovakya: 0-1

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