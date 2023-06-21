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Spor
AA 21.06.2023 13:44

Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılacak milli atletler Polonya'ya gitti

Avrupa Oyunları kapsamında düzenlenecek Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, Polonya'ya gitti.

Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılacak milli atletler Polonya'ya gitti

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 23-25 Haziran tarihlerinde Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda mücadele verecek.

Yarışlara katılacak milli kafile, İstanbul'dan hava yoluyla Polonya'ya hareket etti. Kafileye, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başkanlık etti.

Türkiye, Chorzow kentinde yapılacak Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'nda 1. Grup'ta bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra 1. Grup'ta Polonya, İtalya, Büyük Britanya, Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, Çekya, İsviçre, Finlandiya, İsveç, Yunanistan, Belçika ve Norveç yer alıyor.

Polonya kafilesinde yer alan milli atletler şunlar:

Erkekler: Kayhan Özer, Ramil Guliyev, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, İbrahim Erata, Turgay Bayram, Ramazan Özdemir, Mikdat Sevler, İsmail Nezir, Necati Er, Ersu Şaşma, Ali Eren Ünlü, Nuh Bolat, Ömer Şahin, Emin Öncel, Halil Yılmazer, Ertan Özkan, Batuhan Altıntaş, Oğuzhan Kaya, Mustafa Kemal Ay.

Kadınlar: Elif Polat, Tuğba Toptaş, Şilan Ayyıldız, Tuğba Güvenç, Fatma Karasu, Şevval Ayaz, Gülşah Cebeci, Ecem Çalağan, Tuğba Danışmaz, Buse Arıkazan, Buse Savaşkan, Sinem Yıldırım, Nurten Mermer, Esra Türkmen, Tuğçe Şahutoğlu, Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Sıla Koloğlu, Edanur Tulum.

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