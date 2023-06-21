Galatasaray'ın Devler Lig'indeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Türkiye'yi "Devler Ligi"nde temsil edecek sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibimiz FK Žalgiris Vilnius/FC Struga eşleşmesinin galibi olacak.— #ŞampiyonGalatasaray (@GalatasaraySK) June 21, 2023
İlk maç 25 veya 26 Temmuz'da, rövanş maçı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak. #UCLdraw pic.twitter.com/pslztVE0k3
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Kuzey Makedonya)-Galatasaray
Ballkani (Kosova) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera (Letonya)
Rakow Czestochowa (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya) - Lincoln Red Imps (Cibraltar) / Karabağ (Azerbaycan)
Klaksvik (Faroe Adaları) / Ferencvaros (Macaristan) - Hacken (İsveç) / The New Saints (Galler)
HJK Helsinki (Finlandiya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)
Shamrock Rovers (İrlanda) / Ön elemeden gelen takım - Kopenhag (Danimarka)
Farul Constanta (Romanya) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (İsrail)
Aris Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizani (Arnavutluk) / BATE Borisov (Belarus)
Urartu (Ermenistan) / Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Swift Hesper (Lüksemburg)
GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Dinamo Tiflis (Gürcistan)
Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)
Servette (İsviçre) - Genk (Belçika).