Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından gerçekleştirilen organizasyona, başkent Roma'daki Vallelunga Pisti ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl Bahreyn'de yapılan oyunlarda GT Uluslar Kupası kategorisinde birinci olan Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, Türkiye'yi bu yıl da temsil edecek.

Ülkelerin 6 ayrı kategoride mücadele edeceği organizasyonda, GT Uluslar Kupası sıralama yarışlarının ilki 2 Kasım Cumartesi, ikincisi ise 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Dayanıklılık formatındaki bir saatlik final yarışı da 3 Kasım'da yapılacak.

Salih ve Ayhancan, Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeden takımın katılacağı yarışlarda, Aston Martin Vantage GT3'ün kokpitine oturacak.

Kaynak: AA