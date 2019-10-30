Spor
Kasımpaşa deplasmanda turladı30 Ekim 2019 Çarşamba 16:07 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:09
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa bir üst tura yükseldi.
Kasımpaşa'nın golleri 4. dakikada Şiyar Kepir (KK), 17. ve 61. dakikalarda Özgür Çek'ten geldi. Kemerspor 2003'ün gollerini ise 12. dakikada Berkay Arslan ve 87. dakikada Murat Sevimler kaydetti.
Kemerspor 2003'te maçın 51. dakikasında Samet Alp kırmızı kart gördü.
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Etiketler: Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası Kemerspor 2003