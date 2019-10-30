THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta programı30 Ekim 2019 Çarşamba 15:44 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:46
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 31 Ekim Perşembe günü ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Anadolu Efes, 31 Ekim Perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko ise cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
31 Ekim Perşembe günü:
21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes
1 Kasım Cuma:
20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Valencia (İspanya) - ASVEL (Fransa)
22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya)
22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)
Kaynak: AA