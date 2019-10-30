Süper Lig'de heyecan dolu 9 hafta geride kalırken, Aytemiz Alanyaspor'un liderlik yürüyüşü de devam etti. Ligin 3'üncü haftasında zirveye oturan Erol Bulut ve öğrencileri ilk sıradaki yerini korudu

9 haftalık bölümde 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor zorlu virajda 18 puan topladı.

Alanya ekibinin bu başarısı uluslararası basında geniş yer buldu. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, Akdeniz ekibinin istikrarlı gidişatına dikkat çekti.

Haberde kısa bir Antalya tanıtımı yapılırken Erol Bulut ve öğrencilerinin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in önünde olduğu vurgulandı.

İtalyan gazetesi Aytemiz Alanyaspor'dan 2 futbolcuyu öne çıkardı. Ligde 9 golü bulunan Senegalli Papiss Cisse'den övgüyle söz eden İtalyanlar, Jose Marafona'nın da takım için önemli bir figür olduğunu ifade etti.

Kaynak: TRT SPOR