İtalya'da Erol Bulut ve Alanyaspor'a övgü30 Ekim 2019 Çarşamba 15:19 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:24
Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig liderliği dış basında da yer aldı. İtalyan Gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Erol Bulut ve öğrencilerinden övgüyle söz etti.
Süper Lig'de heyecan dolu 9 hafta geride kalırken, Aytemiz Alanyaspor'un liderlik yürüyüşü de devam etti. Ligin 3'üncü haftasında zirveye oturan Erol Bulut ve öğrencileri ilk sıradaki yerini korudu
9 haftalık bölümde 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor zorlu virajda 18 puan topladı.
Alanya ekibinin bu başarısı uluslararası basında geniş yer buldu. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, Akdeniz ekibinin istikrarlı gidişatına dikkat çekti.
Haberde kısa bir Antalya tanıtımı yapılırken Erol Bulut ve öğrencilerinin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in önünde olduğu vurgulandı.
İtalyan gazetesi Aytemiz Alanyaspor'dan 2 futbolcuyu öne çıkardı. Ligde 9 golü bulunan Senegalli Papiss Cisse'den övgüyle söz eden İtalyanlar, Jose Marafona'nın da takım için önemli bir figür olduğunu ifade etti.
Kaynak: TRT SPOR