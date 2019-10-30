“Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş insan olarak Türk oyunculara zaten bakış açım çok açık. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri görebilirsiniz”

Galatasaray’ın 1-0 kaybettiği Beşiktaş maçı sonrası Fatih Terim’in yaptığı bu açıklama gündem oldu.

Terim’in sözleri, kulüplerin genç oyunculara bakış açısının da masaya yatırılmasına neden oldu.

Galatasaray bu sezon 23 yaş ve altı 3 oyuncuya şans verdi

Sarı kırmızılı ekipte Marcao, Emre Mor ve Yunus Akgün toplam 1351 dakika forma giydi.

Ersun Yanal 2 genç oyuncuya şans tanıdı

Fenerbahçe’de Ersun Yanal 2 genci sahaya sürdü.

Kaleci Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu 897 dakika sahada kaldı.

En fazla genç Beşiktaş'ta şans buldu

3 büyük takımda en fazla genç futbolcu Beşiktaş’ta şans buldu.

Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran, Orkan Çınar ve Kartal Yılmaz 816 dakika siyah beyazlı formayı terletti.

Avrupa'da tam tersi

Avrupa’nın önemli kulüpleri ise gençleri oynatmak için işlerin kötü gitmesini beklemiyor.

Barcelona’da bu sezon 23 yaş ve altı 8 oyuncu forma giydi.

Katalan ekibinin gençleri 3048 dakika ter dökerken 8 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Ansu Fati örneği

Bordo mavili takımda 16 yaşındaki Ansu Fati, 5 Lig maçında 2 gol 1 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi’nde de 1 karşılaşmada forma giydi.

Manchester United’ta 8 genç oyuncu, 5054 dakika sahada kaldı.

Paris Saint Germain’de 7 genç isim, 1768 dakika; Bayern Münih’te 5 genç 2755 dakika ter döktü.

Juventus'ta ise biri Merih Demiral olmak üzere, üç genç isim bin 373 dakika forma giydi.

Kaynak: TRT SPOR

