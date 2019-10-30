Spor

Göztepe’de ilk aday Tolunay Kafkas

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:15 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:25

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe'de yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Listenin ilk sırasında Tolunay Kafkas var.