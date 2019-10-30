Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ulusal ve uluslararası turnuvaların, sporcuların kendilerini test etmeleri ve geliştirmeleri için önemli olduğunu vurguladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda judoda madalya beklediklerini dile getiren Huysuz, "Gençleri 2024, 2028 Olimpiyatları'na yetiştirmeli ve oralarda yarışmalarını sağlamalıyız. Onların yarışabilmesi için büyük mücadele ediyoruz. Yerel yönetimler, bakanlığımız hepsi bizim destekçimiz. Bu da gayet güzel bir gelişme." dedi.

Judo Milli Takımı'nın birkaç hafta sonra Avustralya'da olimpiyat puan maçları olduğunu, sonra da Japonya'da müsabakalara çıkacaklarını aktaran Huysuz, "Kasım ayının sonu itibarıyla ligimizin Antalya'da finali var. Ondan sonra da 2020'nin programını, değerlendirmesini yapacağız ve takımımızı olimpiyatlara hazırlayacağız." diye konuştu.

Lisanslı sporcu sayısında 25 bin artış

Huysuz, judoda son yıllarda sporcu sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"81 ilde judo yapıyoruz. Şehirlerimizde ve bazı köylerimizde atanan yeni öğretmen arkadaşlarımız judo yapmış, oralarda da judo yaptırmaya çalışıyor. Lisanslı 120 bin sporcumuz var. Bu rakam her geçen gün artıyor. 3 yıl önce göreve geldiğimde 95 bin sporcu vardı, 25 bin arttı. Okullarda proje hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğiyle okullarda seçmeli ders olarak judo öğretilmesine başlandı. Bu uygulama 20 ilde hayata geçti. 20 ilde 10 bin civarı çocuğa dokunabiliyoruz. Bunu 81 ile çıkardığımızda 100 bin çocuğa ulaşacağız."

Kaynak: AA