Ankara Altındağ ilçesi Karapürçek Stadı'ndaki törende bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Cumhuriyet Bayramı'mızı dün kutladık. Bugün de Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümündeki bu şenlikte sizlerle beraberiz." dedi.

Sporun birleştiren, dönüştüren ve güçlendiren ruhunun Altındağ'da daha ileriye gitmesinin kendileri için sevindirici olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu güzel programın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi de ayrıca önemli. Bu çerçevede Altındağ Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Spor hepimiz için önemli"

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin evi ve yuvası olduğunu belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Spor hepimiz için önemli. Sporun bir hayat meselesi ve bir hayat tarzı olması, hepimizin ortak amaçlarından bir tanesi. Sporun boş zamanlarda yapılacak bir faaliyet olmasını istemiyoruz. Her birimizin sporu gündemimizin bir parçası olarak almamız lazım.

Okullarımız, öğrencilerimiz, sportif başarı açısından, sağlıklı bir toplum olmamız açısından çalışılması gereken alanlar. Biz sadece bu coğrafyanın değil, tüm mazlumların umuduyuz. Bu gücü sizler taşıyacaksınız."

Kaynak: AA