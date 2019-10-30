Şampiyonluğa çok yakın olduklarını ve yarışın içinde olduklarını belirten Denizli," İran günlerim iyi geçiyor. Şampiyonluğa çok yakınız. Bu hafta da önemli bir maçımız var. 80 binin üzerinde taraftara oynayacağız. Taraftarın ciddi beklentileri var" dedi.

"Her takım her takımı yenebiliyor"

Tecrübeli teknik adam, Türkiye’yi de yakından takip ediyor. Denizli, "Beşiktaş’ın derbi galibiyeti camia için bir dönüş işareti verdi. Abdullah Avcı zor günler geçirdi ki çok beğendiğim bir teknik adamdır. Yarış daha çok başında. Çıkan sonuçlar da gösteriyor. Her takım her takımı yenebiliyor. Ama oynanan futboldan ben de memnun değilim. Avrupa’da istenilen başarılar gelmiyor" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray tekrar üst sıralara çıkar"

“Galatasaray ilk defa böyle günler yaşamıyor” diyen Denizli sarı kırmızılı takımın ilerleyen haftalarda üst sıralara çıkacağını ama oynadığı futbolun kendi kalitesinin altında olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor’un yakaladığı çizginin de beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti.

Denizli, sürpriz şampiyonunun da çıkmayacağını düşünüyor.

Kaynak: TRT SPOR