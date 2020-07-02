Okçular Vakfı tarafından hazırlanan ve Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) 5 dile çevrilen modern okçuluğun başucu eseri "12 Adımda Okçuluk" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Vakıf merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk okçuluğunu geliştirmeyi, tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı ve dünyanın en iyi okçularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yıldız, dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran, göndere çektiren Mete Gazoz gibi okçuların yetiştiğini ve Türk okçuluğunu zirveye taşıdıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle "Okçuluk Benim Sporum" projesi kapsamında gençleri ve çocukları okçulukla tanıştırdıklarını anlatan Yıldız, dünyada da YEE'nin iş birliğinde "Kemankeş" projesiyle dünyanın dört bir yanındaki gençlerle Türk okçuluğunu buluşturduklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Yıldız, "12 Adımda Okçuluk" kitabını, Okçular Vakfı'nın yönetiminde, milli sporculardan Zafer Türkoğlu'nun koordinasyonunda, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle şampiyon okçuların atma tekniklerini dünyanın dört bir yanındaki okçularla buluşturmak üzere İngilizce, Fransızca, Arnavutça, Boşnakça ve Arapça'ya çevirdiklerini belirterek, "Türk okçuluğu farklı dillerde neşredilmek suretiyle tanıtılmış, öğretilmiş ve yaygınlaştırılmış olacak." dedi.

"Dünya okçuluğunda Türkiye'nin yerini pekiştirecek"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da dünyada Türk okçuluğunun yerini güçlendirmek, bilinirliğini artırmak için kritik ama aynı zamanda dünyada okçuluğun yaygınlaşmasına hizmet edecek bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

"12 Adımda Okçuluk" kitabının 2017'de Zafer Türkoğlu'nun çalışmasıyla hayata geçirildiğini anımsatan Erdoğan, kitabın Özbekistan'a yaptıkları ziyaret sonrası Özbekçe'ye çevrildiğini ve ülkede okçuluğun 2 senede çok hızlı mesafe kaydettiğini gördüklerini söyledi.

Erdoğan, geleneksek Türk okçuluğunun tanıtılması için Yunus Emre Enstitüsü ile yaptıkları çalışmayla yaklaşık 40 ülkede geleneksel Türk okçuluğu kursları açtıklarını anlattı.

"Modern sporlar içerisinde geleneksel sporlarla en yakın irtibatı olan dallar okçuluk, güreş ve biniciliktir. Burada okçuluğun gelişmesine geleneksel okçuluğun gelişmesi de katkı sağlıyor. Okçuluk güçlendikçe geleneksel okçuluk güçlenebiliyor. Geleneksel okçuluk güçlendikçe modern okçuluk hem olimpik olarak hem makaralı yayda gelişebiliyor. Biz bir yandan Türk kültürünün tanıtılmasında geleneksel okçuluğun oynadığı rol, bir yandan da dünya okçuluğunda Türkiye'nin yerini pekiştirmek için hazırlanmış bir kitabı 5 dile daha çevirerek hizmete sunuyoruz. Her yönüyle resimlendirilmiş, çok kolay takip edilen, anlaşılabilen, barkodları okuttuğunuzda videolara da ulaşabildiğiniz ve videolardan hareketlerinizi daha doğru yapabileceğiniz bir kitap. Kitapta duruş, çekiş ve ekipmanın doğru kullanımıyla ilgili her şeyi resimli ve videolu olarak sunuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türk okçuluğunun mevcut saygın yerini bir kat daha sağlamlaştıracak"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu da Okçular Vakfı'nın kurulduğu 2011'den bu yana yaptığı çalışmalarla Türk okçuluğu adına güzel eserler meydana getirdiğini, bu kitap çalışmasının da bunlardan biri olduğunu belirterek, "Okçuluğun temel tekniklerini anlatan bu kitabın Türk okçuluğunun dünyaya yayılması konusunda çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Bu kitapla Türk okçuluğunun mevcut saygın yerini bir kat daha sağlamlaştıracağına inanıyorum." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise Bilal Erdoğan'ın "Türk okçuluğunun dünyaya tanıtılması" projesini dünyanın her tarafında faaliyet gösteren YEE çalışanları olarak hayata geçirdiklerini ve yaklaşık 3 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde "Türk Kemankeş" projesi kapsamında Okçular Vakfı'yla birlikte eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'yi seven binlerce insan yetiştirdiklerini belirten Ateş, Türkiye'yle bağ kurmak isteyen insanlar için 5 dile çevirdikleri kitabın sadece teorik değil, aynı zamanda içindeki videolarla da uygulama kısmının güzel bir şekilde anlatıldığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de 5 dilde yayınlanan ve Türk okçuluğunun tanıtımı açısından büyük önem taşıyan kitabın, zaten önemli bir yere sahip Türk okçuluğunun çok farklı boyutta algılanacağını ve değişik ülkelerde güzel tepkilerle karşılaşacağına inandığını ifade etti.

Okçuluğu "12 adımda" temel tekniklerle anlatmayı amaçlıyor

Uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmiş Türk okçularının tekniğini içeren kitap, Türkiye'nin diğer ülkelerle kültür alışverişini artırmak amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü tarafından 5 dile çevrildi.

İngilizce, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutça'ya çevrilen eser, "12 adımda" okçuluğu temel tekniklerle anlatmayı amaçlıyor.

Pedagojik bir yaklaşımla ele alınan kitap, içerisinde bulunan karekodlar sayesinde okçu adaylarının herhangi bir konunun videosuna erişmesine ve görerek öğrenmesine de olanak sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]