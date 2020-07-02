Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligde son viraja girerken Hes Kablo Kayserispor taraftarının heyecanının arttığını kaydetti.

"Kalbi küt küt atan gerçek Kayserispor taraftarı. Son haftalarda aldığımız başarılı sonuçlar sonrası yurt içi ve dışından sayısız tebrik ve destek mesajı aldık. Futbolcularımızın mutluluğu, motivasyonu, inanmışlığı varken, bu takımı kimse yıkamaz."